Народный депутат Украины VIII cозыва. Глава антикоррупционного комитета в набсовете “Укрзалізниці”.
Очертания сговора главы Конституционного Суда Тупицкого, судьи Вовка и пророссийских сил из ОПЗЖ проступают все ярче.
Во вторник под посольством США в Киеве прошла акция с участием Ильи Кивы и титушек, которые надели маску Сороса и измывались над девушкой в национальном костюме. Это действо прошло под лозунгом "руки прочь от Конституционного Суда!". Сама по себе акция лишена смысла – разве что ОПЗЖ хотело показать, что имитирует деятельность в освоении бюджетов, которые приходят от кумовьев Медведчука.
Но настоящим подарком было увидеть на акции депутата от ОПЗЖ Антонину Славицкую. Это и был недостающий элемент в мозаике последних событий. Итак, следите за цепочкой факторов:
Запасаемся попкорном и ждем "решений" группы Разумкова. Только, боюсь, их цель – просто затягивать время, давать Тупицкому и дальше руководить КСУ и блокировать закон президента Зеленского о роспуске этого состава КСУ.
Именно КСУ является инструментом геополитического реванша Медведчука, и это полностью соответствует и интересам его кумовьев.
Источник: Сергій Лещенко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора