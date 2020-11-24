В Киеве из-за митинга ОПЗЖ полиция оцепила посольство США

У здания дипломатической миссии США в Украине сторонники партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" провели перфоманс. Бойцы Нацгвардии Украины и полицейские обеспечивают общественный порядок у посольства, сообщил спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук.

У посольства США мужчина в маске Сороса набрасывал ошейник на девушку в национальном украинском костюме и водил ее по кругу Фото: newsone.ua

Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 24 ноября проводят акцию протеста "против внешнего управления" под посольством США в Киеве. Об этом сообщил телеканал NewsOne.

По информации канала, на митинг вышли более 3 тыс. человек, среди них были нардепы от ОПЗЖ Илья Кива, Анатолий Бурмич, Антонина Славицкая, Федор Христенко, Александр Колтунович, Виктор Черный.

Сторонники политсилы провели перфоманс: мужчина в маске американского финансиста Джорджа Сороса набрасывал ошейник на девушку в национальном украинском костюме и водил ее по кругу. Под посольством собирались сжечь куклу Сороса, но этому помешала полиция.

Правоохранители отобрали куклу у руководителя молодежного крыла ОПЗЖ Артема Марчевского, отметил NewsOne.

По данным канала, у посольства США находится примерно 1,5 тыс. сотрудников Нацгвардии Украины и спецподразделений МВД.

Правоохранители оцепили дипмиссию и перекрыли дороги, сообщил "РБК-Украина" спикер Национальной гвардии Руслан Музычук. По его словам, НГУ совместно с полицией обеспечивают общественный порядок.

"Есть собрание людей. Поэтому, чтобы не было различных столкновений и так далее", – сказал Музычук.

Количество силовиков, привелеченных для охраны порядка, он не уточнил.

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Видео: NewsOne / YouTube

Представители ОПЗЖ часто обвиняют Сороса в том, что он якобы оказывает влияние на украинскую политику. Нардеп от ОПЗЖ, кум президента РФ Виктор Медведчук заявлял, что Сорос превращает украинскую школу "в фабрику по реализации политики деинтеллектуализации населения Украины". Он также утверждал, что внешние займы – "это "хотелки" МВФ, которые выгодны фонду Сороса и международным ростовщикам".

Александр Сушко, исполнительный директор украинской общественной организации "Международный фонд "Відродження", которую финансирует Сорос, в колонке для ZN.UA писал, что из-за ряда обстоятельств американский бизнесмен стал идеальным персонажем всех ключевых конспирологических теорий эпохи мира постправды.

"Заокеанские оппоненты упрекают Сороса в поддержке чернокожих радикалов и профсоюзных "леваков", Европа – в содействии нелегальной миграции, а пророссийские телеканалы в Украине на полном серьезе устраивают телемарафоны, где продвигают тезисы об ответственности Сороса едва ли не за все реальные и воображаемые провалы украинской власти. Сегодня регулярное упоминание Сороса и "соросят" в негативном контексте – неотъемлемый смысловой маркер всех ориентированных на Антимайдан и постсоветски-коррупционную модель деятелей, политических сил и медиа в Украине", – говорилось в колонке Сушко.