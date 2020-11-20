Послы G7 призвали Зеленского обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ

Послы стран G7 обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским необходимость действий, направленных на преодоление кризиса,из-за решений Конституционного Суда.

Послы стран G7 призвали президента Украины Владимира Зеленского обеспечить честный и прозрачный отбор судей Конституционного Суда. Об этом сказано в заявлении послов, которое опубликовано на официальной странице в Twitter 20 ноября.

Дипломаты подчеркнули, что у Украины есть возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям народа.

"Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежания дальнейшего отката украинских антикоррупционных реформ", – сказано в заявлении.

(1/2) Вчора посли країн G7 зустрілися з Президентом Зеленським і підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення подальшого відкочування назад українських антикорупційних реформ. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 20, 2020

19 ноября Зеленский обсудил с послами стран G7 и стран Европейского союза решения КСУ о функционировании Национального антикоррупционного бюро Украины и недостоверном декларировании чиновников.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.