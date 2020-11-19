В КСУ заявили, что работа суда не заблокирована

Из-за случаев инфекции COVID-19 судьи Конституционного Суда Украины работают дистанционно. Суд полностью возобновит работу после выздоровления судей, отметили в пресс-службе.

Работа Конституционного Суда Украины не заблокирована. Об этом пресс-служба суда заявила 19 ноября.

"В связи с тем, что на сегодня зафиксированы отдельные случаи заболевания COVID-19 у нескольких судей, с целью недопущения распространения заболеваемости большинство судей КСУ находятся на самоизоляции и работают дистанционно. Это обусловило отсутствие кворума для рассмотрения дел, что привело к их отложению. В то же время, находясь на самоизоляции, судьи продолжают изучать и обрабатывать материалы дел для рассмотрения на заседаниях. Также отмечаем, что никаких письменных или устных сообщений от судей Конституционного Суда об отказе принимать участие в рассмотрении любых дел нет", – сообщили в пресс-службе.

В КСУ отметили, что после завершения лечения при наличии кворума работа суда будет возобновлена в полном объеме.

8 ноября журналистка Bihus.info Анна Калюжная со ссылкой на источники заявила, что четыре судьи Конституционного Суда Украины решили пока не принимать участие в заседаниях КСУ. Речь идет о замглавы КСУ Сергее Головатом, а также судьях Василии Лемаке, Викторе Колисныке и Олеге Первомайском.

9 ноября КСУ не смог рассмотреть дело по представлению 46 народных депутатов о конституционности рынка земли также из-за отсутствия кворума. 10 ноября КСУ не провел заседание, на котором должен был рассмотреть дело по представлению 142 депутатов парламента об официальном толковании понятия "достойные условия жизни". Суд отложил рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов относительно спецконфискации.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники сообщало об отсутствии кворума на заседаниях Большой палаты КСУ в связи с тем, что часть судей находится на самоизоляции, включая председателя КСУ, из-за заболевания COVID-19.

12 ноября в КСУ заявили, что переходят на дистанционную работу в связи со случаями заболевания COVID-19 среди судей. По информации источников "Українських новин", в Конституционном Суде пять судей были заражены коронавирусом.