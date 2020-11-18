ВАКС из-за решения КСУ закрыл еще два дела по декларированию недостоверной информации

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дела о декларировании недостоверной информации в отношении, бывшего первого заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины и экс-главы Государственной экологической инспекции.

Высший антикоррупционный суд 18 ноября закрыл три дела о недостоверном декларировании. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Коллегии судей Высшего антикоррупционного суда закрыли уголовные производства по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины по бывшему первому заместителю главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины и экс-главе Государственной экологической инспекции, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уголовные производства закрыты в связи с тем, что 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис сообщила УНН, что суд закрыл дела в отношении экс-главы Государственной экологической инспекции Украины Андрея Заики и бывшего чиновника Госрыбагентства Владимира Фалея.

"Оба эти дела закрыты сегодня из-за принятия КСУ соответствующего решения. Оба дела слушались сегодня", – заявила она.

12 ноября ВАКС закрыл дело в отношении бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина о недекларировании имущества.

КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко сказал, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что по состоянию на 27 октября 2020 года в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. По семи фактам (в этом числе три нардепа) уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда. Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты.