Конституционный Суд Украины переходит на дистанционную работу из-за COVID-19

В Конституционном Суде Украины у нескольких судей диагностировали заражение коронавирусом.

Конституционный Суд Украины 12 ноября перешел на дистанционный режим работы в связи с предварительным подтверждением заболевания COVID-19 у нескольких судей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В КСУ зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 у нескольких судей. В связи с этим с целью недопущения распространения заболевания судьи работают в дистанционном режиме. Никаких судебных заседаний с участием судей, у которых диагностировано заболевание или его признаки, не происходило", – говорится в сообщении.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники сообщал об отсутствии кворума на заседаниях Большой палаты КСУ в связи с тем, что часть судей находится на самоизоляции, включая председателя КСУ, из-за заболевания COVID-19.

По информации источников "Українських новин", в Конституционном Суде пять судей заражены коронавирусом.

Конституционный Суд Украины 10 ноября не провел заседание, на котором должен был рассмотреть дело по представлению 142 депутатов парламента об официальном толковании понятия "достойные условия жизни". Суд отложил рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов относительно спецконфискации.

9 ноября КСУ не смог рассмотреть дело по представлению 46 народных депутатов о конституционности рынка земли также из-за отсутствия кворума. Не смогли судьи собраться и на заседание 5 ноября.

Четыре судьи Конституционного Суда Украины решили пока не принимать участие в заседаниях КСУ, об этом 7 ноября заявила, ссылаясь на свои источники, журналистка Bihus.info Анна Калюжная. Речь идет о замглавы КСУ Сергее Головатом, а также судьях Василии Лемаке, Викторе Колисныке и Олеге Первомайском.

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначаются президентом Украины, Радой и съездом судей Украины. На данный момент в ведомстве работает 15 судей. Из трех вакантных должностей две назначаются по квоте Верховной Рады. Эти вакансии не заполняют уже порядка года, рассказывал глава КСУ Александр Тупицкий. На заседании 6 ноября парламент не смог назначить судей по своей квоте.