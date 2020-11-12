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Кворум в Конституционном Суде Украины не могут набрать из-за судей, больных COVID-19 – СМИ

Большинство судей из действующего состава Конституционного Суда Украины болеют COVID-19. В ближайшее время заседания Большой палаты суда планировать не будут, рассказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

Большинство судей КСУ либо уже болеют COVID-19, либо ждут результаты тестов
Большинство судей КСУ либо уже болеют COVID-19, либо ждут результаты тестов
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты Конституционного Суда Украины (КСУ) в том, что некоторые судьи находятся на самоизоляции либо уже болеют COVID-19. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" 12 ноября со ссылкой на информированный источник в суде.

"Причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты – это не демарш судей, не отказ от участия в заседаниях, а болезнь", – сказал собеседник агентства.

На самоизоляции находится в том числе и глава суда.

"Большинство судей из действующего состава либо болеют, либо ожидают результаты тестов, поскольку у них есть симптомы коронавируса", – добавил источник.

Вероятнее всего, в ближайшее время заседания Большой палаты планироваться не будут, рассказал собеседник агентства.

"В последний раз кворум на заседании Большой палаты был в понедельник. Мне достоверно известно о двух случаях COVID-19 среди судей Конституционного Суда", – сказал агентству судья Конституционного Суда Игорь Слиденко.

Конституционный Суд Украины 10 ноября не провел заседание, на котором должен был рассмотреть дело по представлению 142 депутатов парламента об официальном толковании понятия "достойные условия жизни". Суд отложил рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов относительно спецконфискации.

9 ноября КСУ не смог рассмотреть дело по представлению 46 народных депутатов о конституционности рынка земли также из-за отсутствия кворума. Не смогли судьи собраться и на заседание 5 ноября.

Четыре судьи Конституционного Суда Украины решили пока не принимать участие в заседаниях КСУ, об этом 7 ноября заявила, ссылаясь на свои источники, журналистка Bihus.info Анна Калюжная. Речь идет о замглавы КСУ Сергее Головатом, а также судьях Василии Лемаке, Викторе Колисныке и Олеге Первомайском.

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначаются президентом Украины, Радой и съездом судей Украины. На данный момент в ведомстве работает 15 судей. Из трех вакантных должностей две назначаются по квоте Верховной Рады. Эти вакансии не заполняют уже порядка года, рассказывал глава КСУ Александр Тупицкий. На заседании 6 ноября парламент не смог назначить судей по своей квоте.

Теги: Конституционный Суд, судьи, КСУ, болезнь, спецконфискация, Игорь Слиденко, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
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