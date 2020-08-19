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ВАКС закрыл дело против Омеляна о недостоверном декларировании

Дело против бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о декларировании недостоверной информации Высший антиокоррупционный суд закрыл в связи с истечением срока давномии. При этом, как отметили в ВАКС, подозреваемый настаивал на судебном рассмотрении и обратился с ходатайством о закрытии дела только 18 августа.

Дело против Омеляна закрыли
Дело против Омеляна закрыли
Фото: mtu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело против бывшего министра инфрастуктуры Украины Владимира Омеляна о недостоверном декларировании. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба суда.

"18 августа коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры Украины и освободила его от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), в связи с истечением сроков давности", – говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что по одному эпизоду обвинения срок давности истекал 5 ноября 2019 года, по другому – 30 марта 2020-го.

"По истечении указанных сроков обвиняемому дважды разъяснялось право на освобождение от уголовной ответственности. Однако он оба раза настаивал на продолжении судебного разбирательства, и только 18 августа 2020 года обратился в суд с соответствующим ходатайством. За время рассмотрения уголовного производства суд назначил 25 заседаний, провел исследование документов и заключений экспертиз, которые совокупно насчитывали 29 томов, осмотрел с участием специалиста вещественные доказательства, допросил 18 свидетелей и двух экспертов", – сообщили в пресс-службе.

13 сентября 2018 года детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании доходов (ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). Его, в частности, обвиняли в том, что, подавая декларации за 2015-й и 2016 годы, он умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн грн и 8 млн грн соответственно.

14 сентября суд отпустил Омеляна на поруки тогдашнего министра спорта Украины Игоря Жданова и народного депутата от "Народного фронта" Федора Бендюженко. В САП не настаивали на аресте руководителя Мининфраструктуры.

Омелян убежден, что уголовным производством в его отношении руководство НАБУ желало показать результаты своей работы. Прокурор САП Валентин Мусияка заявил, что политической составляющей в деле экс-министра инфраструктуры нет.

26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. После этого в апреле 2019 года суд закрыл производство о незаконном обогащении Омеляна. В САП сообщили, что производство закрыто только в части незаконного обогащения, а обвинения в недостоверном декларировании будет рассматривать суд.

Теги: Владимир Омелян, декларирование, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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