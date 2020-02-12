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За четыре месяца Высший антикоррупционный суд Украины вынес два приговора

В Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили, что с 5 сентября по 31 декабря 2019 года они получили 205 уголовных производств.

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ВАКС работает с сентября 2019 года
ВАКС работает с сентября 2019 года
Фото: hcac.court.gov.ua

За четыре месяца работы в 2019 году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины вынес два приговора. Об этом 12 февраля проинформировал сайт суда.

"С 5 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года поступило 205 уголовных производств. Из них 50 уголовных производств направлено по подсудности и вынесено два приговоры. На рассмотрение следственных судей за указанный период поступило 3628 ходатайств, жалоб и заявлений", – сказано в сообщении.

По данным ВАКС, с 1 января по 7 февраля 2020 года на его рассмотрение поступило 20 уголовных производств.

Закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины был принят в июне 2018 года.

11 апреля 2019 года 38 судей ВАКС принесли присягу.

Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября.

Теги: Украина, приговор, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, ВАКС
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