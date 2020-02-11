ВАКС отменил заочный арест Клюева – СМИ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда решила, что подозрение бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева в мошенничестве, присвоении имущества и злоупотреблении служебной властью является достаточно обоснованным, чтобы правоохранители могли продолжать расследование, сообщает "Украинская правда".

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева. Соответствующее определение опубликовано в Едином реестре судебных решений. В документе не указана фамилия, но "Украинская правда" пишет, что речь идет именно о Клюеве.

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС решила, что в материалах судебного производства нет достаточных оснований, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любых вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления.

ВАКС принял решение об отмене заочного ареста Клюева от 3 января 2020 года.

В то же время судьи пришли к выводу, что подозрение Клюеву о совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса является обоснованным в той мере, чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявление обвинения.

Клюев с 2014 года находится в Украине в розыске.