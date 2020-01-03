Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего первого вице-премьера Украины

Высший антикоррупционный суд Украины не указал, кого из бывших первых премьер-министров Украины правительства Николая Азарова он арестовал. Это может быть и Андрей Клюев, и Сергей Арбузов.

3 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение о содержании под стражей бывшего экс-первого премьер-министра Украины времен президента Виктора Януковича.

Об этом ВАКС проинформировал в Facebook.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

В суде уточнили, что мера пресечения избрана с учетом объявления подозреваемого в международный розыск.

Фамилию подозреваемого ВАКС не указал, но уточнил, что экс-чиновник фигурирует в уголовном производстве, предусмотренном ч. 5 ст. 191.

В правительстве Азарова первыми вице-премьерами были и Андрей Клюев (в 2010–2012 годах), и Сергей Арбузов (в 2012–2014 годах), оба сбежали из Украины после Евромайдана.

Клюев с 2014 года находится в Украине в розыске. Клюеву вменяют ч. 1 ст. 340 (незаконное воспрепятствование организации или проведению митингов), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием и применением оружия) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Арбузова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.