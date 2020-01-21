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ВАКС отменил домашний арест для экс-начальника одесской полиции Головина

Высший антикоррупционный суд избрал для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина меру пресечения в виде более 525 тыс. грн залога и обязал его носить электронный браслет.

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Головин находился под ночным домашним арестом
Головин находился под ночным домашним арестом
Фото: Дмитро Головін / Facebook

17 января Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина с ночного домашнего ареста на залог в размере 525 500 грн. 

Об этом 21 января сообщила пресс-служба суда. 

Также Головин обязан носить электронный браслет, приезжать к следователю, прокурору и в суд по первому требованию; не менять своего места жительства; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой загранпаспорт.

Обязательства действуют до 16 марта включительно.

Головин возглавлял ГУ НП в Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019-го. Его задержали 25 июля по делу о незаконном завладении табачными изделиями, являвшимися вещественным доказательством. В этом производстве фигурируют также экс-заместитель Головина Константин Гейко и двое предпринимателей, Александр Чудаков (он задержан) и Валерий Капитанчук (его разыскивают). Следствие считает, что Гейко привлек Головина к схеме.

26 июля суд отправил Головина под домашний арест, 16 сентября меру пресечения изменили на ночной домашний арест. Позже меру пресечения несколько раз продлевали, срок действия ночного домашнего ареста истекал 23 января 2020 года. 

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что речь идет о незаконном завладении в 2017 году семью морскими контейнерами с контрафактной табачной продукцией на сумму около 50 млн грн – она должна была стать вещественным доказательством в уголовном производстве, которым на тот момент занималась полиция. Подозрение объявили двум бывшим руководителям полиции Одесской области и двум бизнесменам.

Теги: загранпаспорт, полиция, залог, Дмитрий Головин, электронный браслет, ВАКС
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