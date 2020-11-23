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Подоляк: Мы не собираемся спускать на тормозах историю с КСУ

Конституционный Суд Украины не оставил властям страны возможности, чтобы выйти из конституционного кризиса, двигаясь "исключительно по процедурам", заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Подоляк: Мы говорим о какой-то политико-правовой системе решений, а не о чисто правовой
Подоляк: Мы говорим о какой-то политико-правовой системе решений, а не о чисто правовой
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель" заявил, что руководство страны не намерено "спускать на тормозах" ситуацию вокруг Конституционного Суда.

"Мы точно не будем спускать на тормозах, но есть процедурные вопросы. Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу… Мы говорим о какой-то политико-правовой системе решений, а не о чисто правовой, но, к сожалению, Конституционный Суд не оставил нам возможности двигаться исключительно по процедурам", – отметил Подоляк.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Теги: конституция, Конституционный Суд, кризис, законодательство, Владимир Зеленский, КСУ, власть, декларирование, Александр Тупицкий, Михаил Подоляк
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