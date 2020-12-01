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ПОЛИТИКА

САП закрыла более 100 дел о недостоверном декларировании после решения КСУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура не закрыла еще четыре дела о недостоверном декларировании, отметил и.о. главы САП Максим Грищук.

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Грищук: Четыре дела не закрыты по объективным причинам
Грищук: Четыре дела не закрыты по объективным причинам
Фото: Максим Грищук / Facebook

Из-за признания неконституционной нормы Уголовного кодекса о недостоверном декларировании закрыто уже более 100 дел. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", фрагменты которого агентство опубликовало 1 декабря, заявил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры (САП) Максим Грищук.

"Уже закрыто 103 дела, осталось буквально четыре. Они не закрыты по объективным причинам", – сказал он.

Грищук рассказал, что по двум делам еще продолжается ознакомление с материалами, после чего эпизоды о недостоверном декларировании будут закрыты. По одному делу не переданы документы после определения подсудности, а еще по одному остановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Тогда же спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

226 нардепов подписали и передали в Конституционный Суд Украины заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. При этом отмечается, что оно касается не всех судей: депутаты намерены добиться отставки 11 судей, которые поддержали решение об отмене части положений антикоррупционных законов.

Теги: Конституционный Суд, декларация, КСУ, Максим Грищук, САП, электронное декларирование
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