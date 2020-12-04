За ложь в декларации – штраф или ограничение свободы, а не заключение. Рада приняла закон вместо отмененного КСУ

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает наказания за недостоверную информацию в электронных декларациях. За основу законопроект №4460-д приняли 287 нардепов, а в целом – 289, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Законопроект вносит изменения в статью 1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые уточняют субъектов данного правонарушения.
Теперь лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, может получить штраф на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, если сведения в его декларации отличаются от достоверных. До этого порог составлял от 100 до 250 прожиточных минимумов.
Умышленное ложное внесение данных в декларацию на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов грозит чиновнику штрафом от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности до трех лет.
Если в декларации сумма средств будет отличаться от реальной более, чем на 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, штраф предполагается от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы до трех лет.
За умышленную неподачу декларации предполагается от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Альтернативным наказанием могут быть общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков говорил, что этот законопроект "не соответствует запросу украинского общества".
Конституционный Суд Украины (КСУ) 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.
НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".
Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.
29 октября после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.
Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.
Тогда же спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.