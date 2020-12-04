За ложь в декларации – штраф или ограничение свободы, а не заключение. Рада приняла закон вместо отмененного КСУ

Принятый в двух чтениях законопроект №4460-д вводит наказание за декларирование недостоверных данных и непредставление декларации. Ложное внесение данных в декларацию может грозить чиновнику ограничением свободы до двух лет.

Законопроект, принятый Радой, наказывает чиновников в соответствии с размером сумм, указанных в декларациях Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает наказания за недостоверную информацию в электронных декларациях. За основу законопроект №4460-д приняли 287 нардепов, а в целом – 289, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект вносит изменения в статью 1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые уточняют субъектов данного правонарушения.

Теперь лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, может получить штраф на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, если сведения в его декларации отличаются от достоверных. До этого порог составлял от 100 до 250 прожиточных минимумов.

Умышленное ложное внесение данных в декларацию на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов грозит чиновнику штрафом от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Если в декларации сумма средств будет отличаться от реальной более, чем на 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, штраф предполагается от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы до трех лет.

За умышленную неподачу декларации предполагается от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Альтернативным наказанием могут быть общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков говорил, что этот законопроект "не соответствует запросу украинского общества".