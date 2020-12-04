Глава НАПК попросил Зеленского наложить вето на закон о восстановлении наказания за ложь в декларации

Законопроект №4460 об ответственности за ложь в декларациях, внесенный в Верховную Раду 3 декабря, не предусматривает лишения свободы для должностных лиц, которые умышленно не подают декларацию либо указывают в ней неверные данные. По мнению главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, это противоречит общепринятой международной практике. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект.

Новиков: Такие действия Верховная Рада признает не преступлениями, а уголовными проступками Скриншот: Генеральна прокуратура України / YouTube

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с просьбой наложить вето на законопроект №4460 об ответственности за ложь в декларациях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК на странице в Facebook.

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции считают недостаточно жестким наказание в виде ограничения свободы за ложь в декларациях, как это предусмотрено в законопроекте №4460-д, внесенном в Верховную Раду 3 декабря.

В письме к Зеленскому Новиков отмечает, что этот законопроект не предусматривает лишения свободы для должностных лиц, которые умышленно не подают декларацию либо указывают в ней неверные данные.

"Эти действия Верховная Рада признает не преступлениями, а уголовными проступками. То есть коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния", – считает глава НАПК.

По его словам, чиновники смогут заплатить штраф и не подавать декларацию об имуществе.

Новиков напомнил, что на Западе уголовная ответственность за недостоверное декларирование – обычная практика. Так, во Франции за такое нарушение грозит до трех лет тюрьмы, в Польше – до пяти, в Литве – до восьми лет.

Конституционный Суд Украины (КСУ) 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.