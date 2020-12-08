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Конституционный Суд Украины возобновил работу

Конституционный Суд Украины не мог полноценно провести заседания с 5 ноября из-за отсутствия кворума. В КСУ говорили, что это связано с тем, что некоторые судьи заболели COVID-19.

Заседания КСУ будут проводиться в закрытом режиме
Заседания КСУ будут проводиться в закрытом режиме
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины 8 декабря возобновил работу, об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Суд работает в обычном режиме, продолжаются заседания Большой палаты КС, сказано в сообщении.

"В 10.00 началось пленарное заседание Палаты Конституционного Суда Украины, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины", – отмечено в релизе.

На 8 декабря запланировано еще одно заседание по конституционному представлению 47 нардепов. В суде подчеркнули, что заседания будут проводиться в закрытом формате, об их  результатах проинформируют на официальном сайте КСУ.

Согласно перечню проектов повесток дня КСУ, последний раз суд назначал заседания на 9-е, 10-е и12 ноября. Однако ни в один из этих дней у суда не было кворума, а последнее полноценное заседание КСУ состоялось 5 ноября.

Отсутствие кворума журналистка Bihus.info Анна Калюжная объяснила тем, что четыре судьи КСУ решили пока не принимать участие в заседаниях. 12 ноября в КСУ сообщили, что причина отсутствия кворума в том, что некоторые судьи находятся на самоизоляции либо уже болеют COVID-19.

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначаются президентом Украины, Радой и съездом судей Украины. На данный момент в ведомстве работает 15 судей. Из трех вакантных должностей две назначаются по квоте Верховной Рады. Эти вакансии не заполняют уже порядка года, рассказывал глава КСУ Александр Тупицкий. На заседании 6 ноября парламент не смог назначить судей по своей квоте.

Теги: Украина, конституция, Конституционный Суд, депутаты, судьи, КСУ, работа, заседание
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