Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА директора винодельческой компании

Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова главой Закарпатской облгосадминистрации.

Полоскову (слева) 52 года, с 2011 года он был директором винодельческой компании "Шато Чизай" Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря подписал указ №555/2020 о назначении главой Закарпатской областной государственной администрации Анатолия Полоскова.

Указом №554/2020 президент освободил от этой должности Алексея Петрова.

Вручая служебное удостоверение Полоскову, Зеленский пожелал ему результативной работы на благо региона, сообщила пресс-служба президента.

Полосков родился в 1968 году, окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании "Шато Чизай".

25 ноября Кабмин Украины на заседании согласовал увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской облгосадминистрации. Он возглавлял область с 22 апреля.