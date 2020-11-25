Кабмин согласовал увольнение глав Закарпатской и Харьковской облгосадминистраций

Правительство Украины согласовало назначение директора винодельной компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова главой Закарпатской облгосадминистрации, а руководителя аппарата Днепропетровской облгосадминистрации Айну Тымчук – на пост главы Харьковской ОГА.

Кабмин Украины на заседании 25 ноября согласовал увольнение главы Закарпатской облгосадминистрации Алексея Петрова. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Правительство согласовало на эту должность кандидатуру директора винодельной компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова.

Кроме этого, Кабмин согласовал увольнение Алексея Кучера с поста главы Харьковской ОГА и одобрил кандидатуру руководителя аппарата Днепропетровской обладминистрации Айны Тымчук на эту должность.

Кучер был назначен главой Харьковской ОГА в ноябре 2019 года, а Петров возглавил Запорожскую ОГА в апреле 2020-го.