Закарпатский областной совет возглавил бывший глава облгосадминистрации Петров

Во время первого пленарного заседания первой сессии Закарпатского областного совета VIII созыва депутаты избрали главу Закарпатского областного совета. Наибольшее количество голосов получил Алексей Петров.

Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации, депутат от политической партии "Слуга народа" Алексей Петров возглавил Закарпатский областной совет. Об этом 7 декабря сообщило "Закарпатье онлайн".

Соответствующее решение принято сегодня во время первого пленарного заседания первой сессии Закарпатского областного совета VIII созыва. В сессии приняли участие 62 депутата из 64, сообщает издание.

Кроме Петрова, на должность председателя выдвигался депутат от ОПЗЖ Виктор Русин. По подсчетам тайного голосования, Петров набрал 37 голосов, его оппонент – 17. Один бюллетень признали недействительным.

25 ноября Кабмин Украины на заседании согласовал увольнение Петрова с должности главы Закарпатской облгосадминистрации. Он возглавлял область с 22 апреля.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский уволил Петрова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. На этой должности он работал с 27 августа 2019 года.