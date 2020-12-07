На первом заседании Закарпатского облсовета депутаты от Партии венгров устроили демарш

Депутаты, представляющие Партию венгров Украины, покинули заседание Закарпатского облсовета перед голосованием за его председателя.

Изначально на сессию явились 62 депутата из 64-х Фото: Закарпатська обласна рада / Facebook

7 декабря на первом заседании новоизбранного Закарпатского областного совета депутаты от Партии венгров Украины (КМКС) устроили демарш. Об этом информирует "Укринформ".

"Из-за действий СБУ и на базе безосновательных обвинений представителей партии венгров Закарпатья, из-за намерений запугать венгров Закарпатья, в знак протеста и осуждения происходящего, фракция КМКС участия в выборах руководства областного совета не будет принимать", – заявил представитель фракции Иосиф Бортко.

После его заявления депутаты от КМКС покинули сессионный зал.

Агентство отмечает, что изначально на сессию пришли 62 депутата из 64, на регистрацию и вручение депутатских удостоверений председатель фракции КМКС Василий Брензович не явился.

По данным Центральной избирательной комиссии, из 64 депутатов Закарпатского облсовета партию венгров представляют восемь избранников.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвало посла Украины и выразило недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Венгрия 1 декабря заявила о желании направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатскую область Украины.