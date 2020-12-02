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ПОЛИТИКА

Венгрия просит направить в Закарпатье наблюдателей миссии ОБСЕ

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, он попросил направить наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье для "расследования оскорблений в адрес венгерской общины".

Сийярто хочет, чтобы в Закарпатье приехала миссия ОБСЕ
Сийярто хочет, чтобы в Закарпатье приехала миссия ОБСЕ
Фото: EPA

Венгрия хочет направления специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатскую область Украины. Об этом в Facebook 1 декабря написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"После заседания НАТО я поговорил по телефону со своим другом Гентом Какаем, министром иностранных дел Албании, который в настоящее время председательствует в ОБСЕ. Я попросил его направить специальную миссию наблюдателей ОБСЕ в Украину в Закарпатье для расследования вчерашних оскорблений в адрес венгерской общины", – заявил он.

Сийярто заявил, что наблюдатели "будут проинформированы о произошедшем вчера" и свяжутся с представителями венгров Закарпатья.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/224804169012141

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, мандат которой распространяется на все регионы Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу в 2014 году в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу "КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. СБУ начала проверку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Теги: Закарпатье, ОБСЕ, Венгрия, Албания, Закарпатская область, Петер Сийярто
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