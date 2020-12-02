"Делали это и раньше". В Закарпатье прокомментировали исполнение гимна Венгрии

Секретарь Венгерской культурной ассоциации Закарпатья Каролина Дарчи рассказала, что депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины во время принятия присяги сперва исполнили гимн Украины, а уже потом – Венгрии.

Венгерская культурная ассоциация Закарпатья была основана в 1989 года в Ужгороде Фото: KMKSZ - Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség / Facebook

В Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ) заявили, что удивлены вниманием СМИ к исполнению венгерского гимна на заседании Сюртовской объединенной территориальной общины. Об этом рассказала секретарь организации Каролина Дарчи, сообщил журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.

По ее словам, исполнять гимн соседних государств не запрещено, если речь идет о торжественных мероприятиях. Она уточнила, что новоизбранные депутаты во время принятия присяги сперва исполнили гимн Украины, а уже потом – Венгрии.

Дарчи рассказала, что подобные действия происходили и раньше, "но никто не обращал внимания".

"Венгерский гимн – молитва к Богу, а мы – христианская партия", – заявила она и добавила, что Партия венгров Украины действует в соответствии с украинским законодательством.

Венгерская культурная ассоциация Закарпатья была основана в 1989 года в Ужгороде. КМКСЗ – национальная общественная организация, которая защищает культурные, политические и социальные интересы венгров, проживающих в Закарпатье, сообщается на сайте организации.

21 ноября во время принятия присяги часть депутатов ОТО по инициативе председателя исполнили национальный гимн Венгрии.

По информации ЦИК, в Сюртовский сельский совет избраны 22 депутата: 12 – от политической силы "КМКС "Партия венгров Украины", пять – самовыдвиженцы, трое – от "За майбутнє" и двое – от "Слуги народа". В заявлении не сообщается, депутаты каких партий исполняли венгерский гимн вместо украинского.

На местных выборах 2020 года мэром Сюртэ в третий раз избран самовыдвиженец Пушкар Арпад.