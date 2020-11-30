Новоизбранные депутаты в Закарпатской области после присяги спели гимн Венгрии

В Сюртовский сельский совет избраны 22 депутата: 12 – от политической силы "КМКС "Партия венгров Украины", пять – самовыдвиженцы, трое – от "За майбутнє" и двое – от "Слуги народа".

В Сюртовской объединенной территориальной общине (Закарпатская область) местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Соответствующее видео опубликовано 30 ноября на странице "Закарпатье ТОП" в Facebook.

"Скандал в Закарпатье: в Сюртовской ОТО голова с депутатами после присяги пели венгерский гимн. О подвигах этого одиозного экс-главы Сюртовского сельского совета уже писали в СМИ", – говорится в сообщении.

По данным "Закарпатье ТОП", правоохранительные органы никак не отреагировали на инцидент.

"У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакаться и стонать о потере Закарпатья? Кажется, сценарий откатан", – отметили в паблике.

По информации ЦИК, в Сюртовский сельский совет избраны 22 депутата: 12 – от политической силы "КМКС "Партия венгров Украины", пять – самовыдвиженцы, трое – от "За майбутнє" и двое – от "Слуги народа". В заявлении не сообщается, депутаты каких партий исполняли венгерский гимн вместо украинского.

На местных выборах 2020 года мэром Сюртэ в третий раз избран самовыдвиженец Пушкар Арпад.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в день голосования призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу "КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины.

Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.