Сийярто в день местных выборов агитировал за партию венгров. МИД Украины выступил с заявлением

Глава венгерского МИД Петер Сийярто 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, голосовать за КМКС "Партия венгров Украины". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на агитацию в день местных выборов.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто 25 октября опубликовал в Facebook пост с призывом голосовать за КМКС "Партия венгров Украины".

Он выразил надежду, что как можно больше венгров проголосуют на местных выборах в Украине, потому что "это единственный способ обеспечить будущее своего сообщества".

"Единственная венгерская партия КМКС баллотируется в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры не были представлены в нем", – отметил министр.

МИД Украины отреагировал на высказывания Сийярто, назвав их прямым вмешательством во внутренние дела Украины. Заявление опубликовано на сайте министерства.

"Констатируем игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины", – сказано в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления.

"Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практики и законодательством Украины", – отметили в министерстве.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

В январе 2020 года Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с Зеленским. Он сказал, что Венгрия "ждет своей очереди" на встречу с украинским президентом. В МИД Украины еще в начале года сообщили, что подготовка такой встречи началась.

19 октября гражданская сеть "Опора" заявила, что государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап во время визита в Закарпатье проводил агитацию в пользу политической силы КМКС "Партия венгров Украины". Информация о визите венгерского политика в венгроязычные школы Ужгорода размещена на сайте этой политсилы. В этом материале приводились слова Потапа о важности того, чтобы венгры в Закарпатье поддержали венгерских кандидатов на местных выборах в Украине 25 октября, потому что так "венгры Закарпатья могут сохранить и укрепить позиции, которые они получили на сегодня". В связи с этим "Опора" обратилась в украинский МИД.