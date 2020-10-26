"Если тебя ударили, надо ударить в ответ". Кулеба сказал, что двум венгерским чиновникам запретили въезд в Украину

Украина запретила въезд в страну двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них – государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Должность второго политика он не назвал.

Кулеба: То, как вела себя венгерская власть накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины Фото: Mykola Siruk / Facebook

Украина запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них – государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии", – сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона инициировала введение запрета на въезд еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины в ходе избирательной кампании.

"Наши партнеры будут в ближайшее время детально проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ", – отметил глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что в данной ситуации не может быть разных прочтений и это было "конкретное вмешательство" во внутренние дела Украины.

"Не надо все сводить исключительно к одному сообщению в Facebook моего коллеги Петера Сийярто. Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень проста, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вела себя венгерская власть накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией, однако будет предпринимать жесткие и четкие шаги, если Будапешт будет пренебрегать интересами и законодательством Украины.

"Мой принцип очень простой: если тебя ударили, надо ударить в ответ", – резюмировал глава МИД Украины.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Сийярто в день голосования призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

26 октября венгерскому послу Иштвану Ийдярто в МИД Украины вручили ноту протеста.