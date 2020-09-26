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Премьер Венгрии Орбан назвал санкции за оккупацию Крыма "неразумной политикой"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел неразумной санкционную политику Евросоюза против России за аннексию Крыма. По его словам, с Россией нужно быть жесткими в военном плане, но одновременно сохранять торговые отношения.

Орбан: санкции против России за Крым не являются разумными
Орбан: санкции против России за Крым не являются разумными
Фото: EPA

Европейский союз должен пересмотреть санкционную политику в отношении России. Это касается и санкций за аннексию украинского Крыма, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Reuters 25 сентября.

По его словам, санкционная политика стран ЕС против России не является разумной. На вопрос, стоит ли Евросоюзу вводить новые санкции за отравление российского оппозиционера Алексея Навального, венгерский премьер ответил, что "с венгерской точки зрения, не понятно, почему нужно это делать".

Венгрия готова рассмотреть этот вопрос (санкций за отравление Навального), если Европейский союз его инициирует, уточнил Орбан.

Венгерский премьер считает необходимым вести жесткую военную политику против России, но в тоже время активно сотрудничать с ней в торговле.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью агентству "Интерфакс-Украина" подтверждал поддержку Венгрией введение санкций против РФ за аннексию Крыма и разжигание войны на Донбассе.

"Что касается конфликта вокруг Крымского полуострова и Донбасса. Венгрия поддерживает позицию ЕС, которая является достаточно открытой и четкой, и заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и введении санкций против Российской Федерации для того, чтобы прекратить подобные действия, которые начались в 2014 году", – говорил Ийдярто.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Теги: Россия, Крым, санкции, Алексей Навальный, Венгрия, Донбасс, оккупация, Виктор Орбан, аннексия, Европейский союз, торговля, Иштван Ийдярто, отравление Навального
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