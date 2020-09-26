Премьер Венгрии Орбан назвал санкции за оккупацию Крыма "неразумной политикой"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел неразумной санкционную политику Евросоюза против России за аннексию Крыма. По его словам, с Россией нужно быть жесткими в военном плане, но одновременно сохранять торговые отношения.

Европейский союз должен пересмотреть санкционную политику в отношении России. Это касается и санкций за аннексию украинского Крыма, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Reuters 25 сентября.

По его словам, санкционная политика стран ЕС против России не является разумной. На вопрос, стоит ли Евросоюзу вводить новые санкции за отравление российского оппозиционера Алексея Навального, венгерский премьер ответил, что "с венгерской точки зрения, не понятно, почему нужно это делать".

Венгрия готова рассмотреть этот вопрос (санкций за отравление Навального), если Европейский союз его инициирует, уточнил Орбан.

Венгерский премьер считает необходимым вести жесткую военную политику против России, но в тоже время активно сотрудничать с ней в торговле.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью агентству "Интерфакс-Украина" подтверждал поддержку Венгрией введение санкций против РФ за аннексию Крыма и разжигание войны на Донбассе.

"Что касается конфликта вокруг Крымского полуострова и Донбасса. Венгрия поддерживает позицию ЕС, которая является достаточно открытой и четкой, и заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и введении санкций против Российской Федерации для того, чтобы прекратить подобные действия, которые начались в 2014 году", – говорил Ийдярто.