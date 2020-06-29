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ПОЛИТИКА

В МИД Украины сообщили, когда может пройти встреча Зеленского с Орбаном

Красными линиями в переговорах с венгерской стороной для Украины остаются принятые законы об образовании и государственном языке, встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться уже через месяц, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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Боднар: Удастся ли окончательно урегулировать спорные вопросы, говорить еще рано
Боднар: Удастся ли окончательно урегулировать спорные вопросы, говорить еще рано
Фото: mfa.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут встретиться в конце июля. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Этот вопрос, по его словам, обсудили в ходе заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества главы МИД Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто.

"Обсуждены перспективы проведения встречи президента Зеленского с премьер-министром Орбаном. Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита министра Кулебы в Будапешт", – отметил Боднар. 

Он назвал переговоры в рамках комиссии в Киеве успешными и конструктивными.

"Сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва – это уже определенный толчок. Министры лично согласовали и подписали соответствующий протокол. Договорились способствовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий по национальным меньшинствам и вопросам образования, а также будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры", – сказал чиновник. 

По его словам, стороны нашли понимание относительно мер по преодолению последствий паводков на Закарпатье.

Боднар добавил, что все вопросы не были решены, разногласия остаются, но их стараются свести к понятному алгоритму решения. Он высказал мнение, что одним из способов решения вопроса обеспечения прав национальных меньшинств в сфере образования может быть разработка нового закона о национальных меньшинствах.

"Для нас красными линиями остаются принятые законы об образовании и государственном языке. Обеспечение прав национальных меньшинств в сфере образования можно осуществлять в контексте частных школ, а также совершенствования украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии, а именно разработки нового закона о национальных меньшинствах. Это пути, которыми мы можем идти дальше в диалоге друг с другом и решении существующих проблем, разногласий и приближения наших позиций. С этим расчетом мы идем на встречу президента и премьер-министра", – подчеркнул Боднар. 

Он добавил, прогресс в переговорах, вероятно, будет достигнут, однако удастся ли окончательно урегулировать вопрос, говорить еще рано.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока не будет решен этот спорный вопрос.

В конце мая Кулеба посетил Венгрию, где провел переговоры с Сийярто.

"Нет никаких объективных причин для того, чтобы между нами существовали какие-либо существенные проблемы. Мы рассчитываем, что будет восстановлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО", – сказал Кулеба после переговоров.

Сийярто, в свою очередь, заявил, что на урегулирование этого спорного вопроса влияет не только закон об образовании, но и закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (ранее министр говорил, что закон о языке нарушает права венгерского меньшинства в Украине и отражает взгляды пятого президента Петра Порошенко, проводившего антивенгерскую политику).

Согласно переписи населения, проведенной в 2001 году, в Украине проживает 151,5 тыс. венгров, большинство – в Закарпатской области.

Теги: Украина, МИД, МИД Украины, Венгрия, Виктор Орбан, переговоры, Василий Боднар, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, закон об образовании
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