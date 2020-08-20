Путин признал проблемы в Крыму из-за антироссийских санкций

По словам президента России Владимира Путина, введенные в отношении России санкции за аннексию Крыма, мешают развитию и создают проблемы на полуострове. Об этом он заявил на встрече с выпускниками Российской академии народного хозяйства и госслужбы, пишет ТАСС.

"К сожалению, нам там создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание – мы любые сложности преодолеем", – сказал Путин.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран мира, в том числе США, ввели антироссийские санкции.