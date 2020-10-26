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ПОЛИТИКА

"Прямое вмешательство во внутренние дела". МИД Украины вызвал посла Венгрии после заявлений Сийярто

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, голосовать за Партию венгров Украины. Сегодня венгерскому послу Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста.

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В МИД Украины объяснили венгерскому дипломату, что украинское законодательство запрещает иностранцам принимать участие в предвыборной агитации
В МИД Украины объяснили венгерскому дипломату, что украинское законодательство запрещает иностранцам принимать участие в предвыборной агитации
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины 26 октября вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского МИД Петера Сийярто, проинформировала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Имени Сийярто в релизе не указывали, но сообщили, что Ийдярто вручили ноту протеста "в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года".

"Венгерскому дипломату донесли позицию МИД о недопустимости оглашения в публичном пространстве заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, когда обязывает избирательная тишина, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья [КМКС "Партия венгров Украины"]", – сказано в заявлении. 

В МИД Украины напомнили Ийдярто, что такие действия противоречат украинскому избирательному законодательству, которое запрещает иностранцам принимать участие в предвыборной агитации.

"Министерство в который раз призвало венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не совершать шагов, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и не отвечают добрососедскому характера украинского-венгерских отношений. Со своей стороны, украинская сторона остается открытой к конструктивному сотрудничеству с Венгрией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе взаимоуважения и взаимопонимания", – добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве. 

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Сийярто в день голосования призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

В январе 2020 года глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал, что Венгрия "ждет своей очереди" на встречу с украинским президентом.

29 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал через Сийярто официальное приглашение Орбану от Зеленского посетить Украину. В МИД Украины предполагали, что встреча Орбана и Зеленского пройдет в июле, но пока она не состоялась.

Теги: Украина, Закарпатье, МИД Украины, Венгрия, агитация, Будапешт, местные выборы, дипломаты, Петер Сийярто, Иштван Ийдярто
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