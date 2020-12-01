СБУ проверяет информацию о депутатах, спевших после присяги гимн Венгрии

Новоизбранные депутаты в Закарпатской области после присяги спели гимн Венгрии. Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в их действиях.

В СБУ отметили, что по результатам проверки примут меры реагирования. Фото: Служба безпеки України / Facebook

В Закарпатской области Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской объединенной территориальной общины. Об этом 1 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

21 ноября во время принятия присяги часть депутатов ОТО по инициативе председателя исполнили национальный гимн Венгрии. Полученные СБУ материалы по этому событию тщательно проверяются, сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что по результатам проверки примут меры реагирования.

По информации ЦИК, в Сюртовский сельский совет избраны 22 депутата: 12 – от политической силы "КМКС "Партия венгров Украины", пять – самовыдвиженцы, трое – от "За майбутнє" и двое – от "Слуги народа". В заявлении не сообщается, депутаты каких партий исполняли венгерский гимн вместо украинского.

На местных выборах 2020 года мэром Сюртэ в третий раз избран самовыдвиженец Пушкар Арпад.