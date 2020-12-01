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ПОЛИТИКА

"Украина защитит своих". Аваков отреагировал на появление видео с угрозами в адрес граждан венгерского происхождения

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр", ролик распространили местные СМИ. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о провокации, и не исключил, что организовали ее спецслужбы "враждебного государства".

 
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Аваков: Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, это враги государства
Аваков: Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, – это враги государства
Фото: МВС України / Facebook

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. 

Так он 1 декабря отреагировал на появление в СМИ видео, на котором неизвестный мужчина напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" озвучивал такие угрозы, пишет пресс-служба МВД. 

Ролик, где мужчина в балаклаве и очках говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр (самоназвание венгров. – "ГОРДОН")", обнародовали в YouTube 29 ноября. 

"Запомните, мы придем к вам, мы повсюду, мы везде. Мы знаем, где вы работаете, где вы живете, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономности. Иначе мы придем за вами и вашими детьми", – говорит герой ролика, заканчивая свое обращение поднятием правой руки в духе нацистского приветствия. 

Аваков сказал, что Украинское государство "будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые наряжаются патриотами и несут угрозу нашим гражданам".

"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, – это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация с угрозами устроена спецслужбами враждебной страны. Украина – наш общий дом. Только вместе будем сильнее", – подчеркнул министр. 

Сейчас видео удалено. Одним из первых на него обратило внимание венгерскоязычное издание Karpatalja.ma. Ролик распространил ряд других местных СМИ. Сейчас оригинал ролика удален, 30 ноября его обнародовали на YouTube-канале пользователя Николая Старосты. 

ВИДЕО
Видео: Микола Староста / YouTube

Инцидент произошел на фоне обострения отношений Украины и Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в день голосования на местных выборах 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу "КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство

Теги: МВД, Украина, Закарпатье, Арсен Аваков, Венгрия, провокации, нацисты, Берегово
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