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ПОЛИТИКА

"Беспочвенная спекуляция". Кулеба опроверг заявления о запугивании венгерской общины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 декабря провел встречу с послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто.

Кулеба призвал Венгрию избегать заявлений, которые не отражают действительности
Кулеба призвал Венгрию избегать заявлений, которые не отражают действительности
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел Украины. Встречу  с ним провел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В ведомстве рассказали, что Кулеба призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях.

Комментируя недавний инцидент в Закарпатской области, глава МИД Украины назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

Кулеба пояснил венгерскому дипломату, что следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

"Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть запугивание венгерской общины или ее части, являются беспочвенной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", – заявил глава МИД.

В то же время Кулеба отметил, что все граждане Украины равны перед законом, независимо от национальности и этнического происхождения.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в день голосования на местных выборах 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

Теги: СБУ, Закарпатье, МИД Украины, Венгрия, инаугурация, МИД Венгрии, Дмитрий Кулеба, правоохранители, дипломаты, Петер Сийярто, суверенитет, Служба безопасности Украины
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