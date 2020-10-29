Кулеба заявил, что в отношениях Украины и Венгрии лучшим результатом была бы "результативная ничья"

Венгерские чиновники не единожды нарушали украинское избирательное законодательство, агитируя за венгерскую партию в Закарпатье во время местных выборов в Украине, но, несмотря на это, Киев готов двигаться дальше в отношениях с Будапештом, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Каждая страна должна себя уважать и отвечать на пренебрежение ее интересами другим государством. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, комментируя обострение отношений с Венгрией.

"В отношениях Украины и Венгрии была нормальная, позитивная динамика. Но потом мы зашли в процесс местных выборов, и, к сожалению, наши венгерские коллеги решили немного поагитировать за венгерскую партию в Закарпатье на этих выборах. В соответствии с законодательством Украины, подобная агитация является запрещенной категорически, без каких-либо исключений. Мы не один раз, когда фиксировали факты такой агитации, предупреждали венгерских коллег удерживаться от таких шагов в дальнейшем, к сожалению, нас не услышали", – сказал он на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, "квинтэссенцией этого процесса" стал день голосования 25 октября, когда агитацией занимался глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Я считаю, что каждая страна должна уважать себя, и безусловно – это позиция моя как министра иностранных дел – что какими бы хорошими ни были отношения с любым государством мира, но если это государство демонстрирует пренебрежение твоими законами, национальными интересами, ты должен отвечать. И потому мы ответили: жестко, принципиально, и так было бы с любым другим государством, вопрос не Венгрии, потому что мы должны жестко защищать свои национальные интересы и свой суверенитет", – отметил глава МИД Украины.

Кулеба считает, что в отношениях Украины и Венгрии лучшим результатом была бы "результативная ничья".

"Приблизительно такая, как вчера получили "Ференцварош" и "Динамо Киев", играя в футбол: то есть, чтобы была яркая дипломатическая игра, но она привела к результату, когда каждая из сторон, даже забив друг другу по паре голов, осталась в равновесии, и результат игры позволил бы двигаться дальше. Дипломатия – это игра вдолгую, и мы готовы двигаться дальше в отношениях с Венгрией в решении тех проблем, которые есть, но исключительно на основании принципа взаимного уважения и с полным уважением к национальным интересам страны", – добавил Кулеба.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

19 октября в Закарпатье госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап вел агитацию за Партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС "Партия венгров Украины"), сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Сийярто в день голосования призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать КМКС. В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. 26 октября послу Венгрии Иштвану Ийдярто в МИД Украины вручили ноту протеста.

Кулеба заявил, что Украина запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области. Сийярто назвал это решение "жалким".