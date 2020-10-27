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Сийярто назвал "жалким" решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина запретила въезд в страну двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, этим решением Украина дала сигнал, что отказывается от поддержки Будепешта в евроатлантической интеграции.

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Сийярто считает, что Украина сделала "ряд недружественных шагов" к Венгрии
Сийярто считает, что Украина сделала "ряд недружественных шагов" к Венгрии
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, обнародованном в Facebook 27 октября, назвал "жалким и бессмысленным" решение Киева запретить въезд в Украину двум венгерским чиновникам. Его цитирует портал  Karpatalja.ma.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что Украина запретила въезд в страну двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них – государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии, говорил Кулеба. Он не сообщал, кто второй чиновник.

По словам Сийярто, Венгрия еще не получила официальное уведомление о запрете. Он считает, что МИД Украины этим решением, а также когда вызвал венгерского посла Иштвана Ийдярто сделал "ряд недружественных шагов" по отношению к Венгрии. 

Киев таким образом дал сигнал, что отказывается от поддержки Будапешта в усилиях по евроатлантической интеграции, заявил глава МИД Венгрии. 

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

19 октября в Закарпатье госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап вел агитацию за Партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС "Партия венгров Украины") сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Сийярто в день голосования призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать КМКС. В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. 26 октября Ийдярто в МИД Украины вручили ноту протеста.

Теги: Украина, МИД Украины, Венгрия, агитация, МИД Венгрии, Дмитрий Кулеба, местные выборы, Петер Сийярто
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