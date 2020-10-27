В Евросоюзе отреагировали на дипломатический спор между Украиной и Венгрией

Разногласия между Украиной и Венгрией – это вопрос двусторонних отношений между двумя странами, заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Дипломатический спор между Киевом и Будапештом никак не изменит позицию Евросоюза по поводу сотрудничества с Украиной. Об этом 27 октября заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Это вопрос двусторонних отношений между двумя странами, и единственное, что ЕС может сделать, – это призвать все стороны решить вопрос на основе добрых соседских отношений", – сказал Стано.

Он отметил, что Украина – важный партнер Евросоюза.

"Мы заключили амбициозное Соглашение об ассоциации и продолжаем сотрудничество, чтобы приблизить Украину к ЕС как можно ближе. В политике ЕС в отношении Украины нет никаких изменений", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

На вопрос, что будет делать Евросоюз, если Венгрия начнет блокировать касающиеся Украины решения, которые требуют единогласного одобрения всех стран-членов, Стано заявил: "ЕС продолжает сотрудничество с Украиной, основываясь на определенном перечне критериев и ожиданий, и я не буду спекулировать, может ли это измениться".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

19 октября в Закарпатье госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап вел агитацию за Партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС "Партия венгров Украины") сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день голосования призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать КМКС. В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. 26 октября Ийдярто в МИД Украины вручили ноту протеста.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области. Сийярто назвал это решение "жалким".