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ПОЛИТИКА

Янукович требует, чтобы суд обеспечил его личное участие в слушании по делу Майдана – адвокат

9 декабря в Печерском районном суде Киева пройдет заседание, на котором рассмотрят ходатайство Офиса генпрокурора по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу Евромайдана, сообщил его адвокат Виталий Сердюк. Беглый президент требует обеспечить его участие в слушании и провести допрос свидетелей.

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По делу о государственной измене приговор в отношении Януковича вступил в силу
По делу о государственной измене приговор в отношении Януковича вступил в силу
Фото: ЕРА

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хочет лично участвовать в заседании Печерского районного суда Киева, на котором будут рассматривать ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения по делу Евромайдана.

Об этом адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил в Facebook.

"Виктор Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году. Кроме того, к делу должны быть допущены и сами потерпевшие", – написал Сердюк.

Он уточнил, что заседание суда начнется 9 декабря в 14.45.

По его словам, Янукович хочет, чтобы во время рассмотрения дела суд заслушал свидетелей.

"Для раскрытия убийств на Майдане, совершенных в феврале 2014 года, наряду с участием Виктора Януковича и потерпевших, необходимо публично допросить свидетелей как со стороны тогдашней власти, так и со стороны Майдана", – заявил Сердюк.

Адвокат считает, что нужно допросить работавших при Януковиче:

  • экс-премьер-министра Украины Николая Азарова;
  • экс-главу Министерства внутренних дел Виталия Захарченко;
  • экс-руководителя Службы безопасности Александра Якименко.

Кроме того, он считает необходимыми показания лидеров Майдана – экс-премьер-министра Арсения Яценюка, пятого президента Петра Порошенко, бывшего спикера Верховной Рады, нардепа Андрея Парубия, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего генерального прокурора Юрия Луценко "и других, пришедших в результате событий к власти".

Также адвокат Януковича настаивает на участии в слушаниях экс-нардепа Давида Жвании, "который уже на протяжении нескольких месяцев просить прокуратуру заслушать его показания", так называемых грузинских снайперов, активиста Евромайдана Ивана Бубенчика и экс-нардепа Владимира Парасюка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10220583586392277&id=1012672209

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

По делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в мае 2020-го. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.

У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.

Теги: Виктор Янукович, Евромайдан, Украина, Виталий Сердюк, суд, Офис генпрокурора
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