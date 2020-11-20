Если Янукович вернется в Украину, его возьмут под стражу – Офис генпрокурора

У экс-президента Украины Виктора Януковича остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, комментируя решение Киевского апелляционного суда, который отменил заочный арест экс-президента.

По делу о государственной измене приговор в отношении Януковича вступил в силу Фото: ЕРА

В отношении экс-президента Украины Виктора Януковича действует второе решение о заочном аресте, также суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения. Об этом 20 ноября на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя департамента Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов, пишет "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что Киевский апелляционный суд еще не опубликовал полный текст решения об отмене заочного ареста для Януковича.

"Это решение не означает, что у Януковича есть возможность вернуться и к нему не будет применено мер уголовно-правового характера. По делу о государственной измене приговор вступил в силу, его приговорили к 13 годам лишения свободы. В другом уголовном производстве – по захвату государственной власти – относительно Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. И в этом решении защита в настоящее время осуществляет определенные апелляционные процедуры. Вчера заседание было отложено, следующее назначено на 28 декабря", – отметил Иванов..

По его словам, после вынесения решения об отмене заочного ареста прокуратура обратилась в суд для дачи разрешения на задержание Януковича.

"Следственный судья Печерского суда дала разрешение в случае появления подозреваемого Януковича задержать его и доставить в суд для решения вопроса о применении меры пресечения", – сказал представитель Офиса генпрокурора.

Иванов отметил, что решение об отмене заочного ареста экс-президента и направлении дела на повторное рассмотрение имеет некоторые негативные последствия. Следователю и прокурору необходимо заново проходить процесс доказывания обстоятельств в суде первой инстанции.

Иванов заявил, что прокуратура будет поддерживать ходатайство о заочном аресте в суде первой инстанции.

12 мая Печерский суд Киева заочно арестовал Януковича по делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича.

Янукович был президентом Украины с февраля 2010 года по февраль 2014-го. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в Киеве.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.