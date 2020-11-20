Апелляционный суд пояснил свое решение об отмене заочного ареста Януковича по делу Майдана

Заочный арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Киевской апелляционный суд отменил из-за недоказанности факта объявления его в международный розыск.

Киевский апелляционный суд обнародовал разъяснение своего решения, которым отменил заочный арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Там назвали постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, которым Януковича заочно арестовали по делу о разгоне Майдана, незаконным, необоснованным и немотивированным, вынесенным с существенным нарушением требований закона.

В апелляционном суде заявили, что прокурор не доказал факт объявления Януковича в международный розыск.

"Специальное досудебное расследование осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск", – говорится в сообщении.

В суде отметили, что следственный судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и применить ее при отсутствии подозреваемого только лишь при наличии доказательств объявления этого подозреваемого в международный розыск. Государственное бюро расследований лишь ссылалось на наличие постановления об объявлении Януковича в розыск, а следователь не приобщил выписку со сведениями о том, что Янукович объявлен в международный розыск на основании этого постановления.

Кроме того, к ходатайству были приобщены материалы из секретариата Интерпола о том, что объявление в международный розыск украинских бывших высокопоставленных лиц носит преимущественно политический характер.

В апелляционном суде подчеркнули, что этому решению Интерпола оценка не давалась, только учитывались обстоятельства, что, согласно данным Интерпола, Янукович в международном розыске не находится.

"Рассматривая ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Януковичу В.Ф., следственным судьей также был нарушен порядок, определенный ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, поскольку по результатам его рассмотрения он применил меру пресечения в виде содержания под стражей, а не избрал его, чем допустил существенные нарушения требований уголовного процессуального закона (рассмотрение вопроса следственным судьей о применении меры пресечения в виде содержания под стражей на данном этапе возможно лишь при наличии решения о его избрании и после задержания лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства)", – говорится в сообщении апелляционного суда.

При этом по результатам рассмотрения апелляции коллегия судей апелляционного суда пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного правонарушения, а также о наличии рисков, которые дают основания считать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования.

12 мая Печерский суд Киева заочно арестовал Януковича по делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу об организации насильственных преступлений в центре Киева 18–20 февраля 2014 года.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.