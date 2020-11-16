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Адвокат Тытыч об отмене заочного ареста Януковичу: Суд использует несовершенство процессуального законодательства, которое было создано умышленно

Киевский апелляционный суд на заседании 16 ноября отменил заочный арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений в центре Киева 18–20 февраля 2014 года. Адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч высказал мнение, что этот прецедент будет использоваться в других судах.

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Тытыч: Действия нацелены на то, чтобы использовать их в других процессах
Тытыч: Действия нацелены на то, чтобы использовать их в других процессах
Фото: grd.gov.ua

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, воспользовавшись несовершенством украинского законодательства. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил адвокат семей героев Небесной сотни Виталий Тытыч.

По его мнению, данный прецедент будет использоваться в других судах.

"Пока что могу предугадать, что апелляционный суд использует несовершенство украинского процессуального законодательства, которое было умышленно создано и существует до сих пор. Это касается доказательств объявления лица в международный розыск, так как это по статье 193 является дополнительным обязательством прокурора для доказательства во время заявления ходатайства о выборе меры пресечения. Думаю, что будет с этим связано. Эти действия нацелены на то, чтобы использовать их в других процессах", – подчеркнул Тытыч.

Киевский апелляционный суд на заседании 16 ноября отменил заочный арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений в центре Киева 18–20 февраля 2014 года.

12 мая Печерский суд Киева заочно арестовал Януковича по этому делу. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Теги: Виктор Янукович, Украина, арест, приговор, апелляционный суд, Виталий Тытыч
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