ВАКС не стал арестовывать Януковича по делу "Межигорья"

В Высшем антикоррупционном суде Украины заявили, что не удовлетворили ходатайство прокурора об аресте беглого экс-президента Украины Виктора Януковича из-за нарушения условий досудебного расследования.

Янукович с 2014 года живет в России Фото: EPA

Высший антикоррупционный суд не принял решение об аресте беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о резиденции "Межигорье". Об этом сообщила пресс-служба суда 26 октября в Facebook.

В ВАКС заявили, что судья отказал в удовлетворении ходатайства прокурора из-за нарушений условий досудебного расследования.

"Причины отказа – нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство", – говорится в сообщении.

Как информирует правозащитная организация Transparency International Ukraine в Facebook, адвокаты Януковича на заседании 26 октября заявляли, что экс-президент не получил должным образом сообщение о подозрении, квалификация в деле неправильная, результаты экспертиз искажены, а сам Янукович якобы готов сотрудничать со следствием.

"Сторона обвинения скрывается от Януковича, а не последний от обвинения", – цитирует организация адвокатов.

По версии следствия, Янукович незаконно завладел "Межигорьем" совместно с другими лицами. Сумма убытков составила 540 млн грн. Экс-президенту инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса (присвоение, завладение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).

Как пишет "Радіо Свобода", 9 июля 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал секретный указ о передаче комплекса "Пуща-Водица", на территории которого находилось "Межигорье", в пользование тогдашнему премьеру Виктору Януковичу. В том же месяце Янукович выдал распоряжение, которым передал резиденцию и еще 137 га НАК "Надра України". Вскоре "Надра України" заключили бартерный обмен с компанией "Мединвесттрейд", после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Компания "Мединвесттрейд", в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании "Танталит".

В августе 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры о выводе "Межигорья" из государственной собственности. В ГПУ отмечали, что отчуждение правительственной резиденции состоялось с превышением полномочий государственной компанией, вне процедуры приватизации "и вообще вопреки законодательно установленному запрету на заключение такого соглашения".

После бегства экс-президента Януковича в Россию, в июне 2014-го, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.