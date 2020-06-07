Малюська заявил, что "Межигорье" фактические управляется общественными активистами

По законодательству бывшая резиденция беглого экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" должна была перейти по конкурсу к официальному управляющему – компании по управлению активами, которая обязалась бы развивать "Межигорье". Однако пока она остается под контролем активистов Майдана, заявил министр юстиции Денис Малюська.

Бывшая резиденция беглого экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" фактически управляется общественными активистам. Об этом в интервью "Радіо Свобода" 6 июня сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Межигорье" формально должно было перейти в управление агентства по розыску и выявлению активов. В реальности в "Межигорье" работают общественные активисты сразу после Майдана. Они захватили, не захватили... начали управлять "Межигорьем". Туда проводятся экскурсии. Они за это берут деньги. В принципе, они и удерживают этот объект. Ничего трагического там не происходит. Какое-то сохранение имущества там есть", – отметил министр.

По его словам, согласно законодательству, имущество должно было бы перейти по конкурсу к официальному управляющему, компании по управлению активами, которая обязалась бы развивать "Межигорье".

"Это должно было произойти с "Межигорьем". Но в связи с политическими сложностями этого вопроса, потому что люди, которые там работают, особенно не хотели этот актив оставлять, а опасности для актива нет, соответственно, там, мне кажется, ничего и не происходит. Он как был в пользовании этих людей, так и остается", – подчеркнул Малюська.

В мае бывший начальник управления менеджмента активов АРМА Виталий Резник утверждал, что "Межигорье" передано в управление ООО "Зручно", которое якобы находится под личным контролем Малюськи, врио главы АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Министр эту информацию опроверг.

Правительственная резиденция "Межигорье" находится в селе Новые Петровцы под Киевом, в 2007 году она была исключена из государственной собственности и перешла под управление структур, связанных с экс-президентом Украины Януковичем. После его бегства, в июне 2014-го, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.

В мае 2018 года Печерский районный суд Киева передал резиденцию "Межигорье" в управление АРМА. Агентство провело несколько безрезультатных конкурсов по поиску компании для управления "Межигорьем". Так, на конкурс, объявленный в марте 2019 года, не подала документы ни одна компания.

29 мая в АРМА сообщили об избрании управителем резиденции "Межигорье" ООО "Скомпани".

Общественный совет при АРМА потребовал провести новый конкурс по отбору управляющего резиденцией "Межигорье". В АРМА заявили, что не имеют предпосылок для его продолжения.

В июне "Схемы" сообщали, что с момента основания "Скомпани" не вела реальной хозяйственной деятельности и не управляла объектами, как утверждала в своей презентации на конкурсе.

Нынешний директор "Скомпани" Вороненко возглавил компанию в начале апреля 2019 года. Журналисты отмечали, что в течение года, до февраля 2018-го, Вороненко был помощником Евгения Мураева – бывшего соратника Януковича и владельца телеканала "Наш". Вороненко заверил, что давно не имеет отношения к Мураеву.

В августе 2019 года контракт с ООО "Скомпани" был расторгнут.