Бывший сотрудник АРМА утверждает, что "Межигорье" перешло под контроль компании, связанной с министром Малюськой

Бывший начальник управления менеджмента активов АРМА Виталий Резник утверждает, что бывшая резиденция беглого экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" передана в управление ООО "Зручно", которая якобы находится под личным контролем министра юстиции Украины Дениса Малюськи, врио главы АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко.

Бывшая резиденция беглого экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" передана в управление ООО "Зручно" без проведения конкурса. Об этом в блоге на сайте "Цензор.НЕТ" написал адвокат, бывший начальник управления менеджмента активов Агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Виталий Резник.

В частности, Резник утверждает, что "резиденция Януковича оказалась под личным контролем министра юстиции Дениса Малюськи и его давних друзей – врио главы АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко".

По словам бывшего сотрудника агентства, резиденцию передали в управление ООО "Зручно", которая якобы связана с министром и представителями АРМА.

"Вместо открытого конкурса и наведения порядка в управлении резиденцией бывшего президента министр в ручном режиме, через одобрение сотрудников [Офиса генпрокурора] назначает управляющую компанию, которая обещает сделать из "Межигорья" курорт. "Победителем" конкурса, который провели тихо и без шума, стало ООО "Зручно", у которого ни опыта управления такими большими рекреационными комплексами, ни сотрудников с соответствующей квалификацией нет", – заявил Резник.

Кроме того, он подчеркнул, что делать из "Межигорья" курорт нельзя. "Задача АРМА – не просто управлять имуществом, а сохранить его до окончательного решения суда. Категорически нельзя начинать перестраивать, перекраивать и изменять комплекс, вносить там изменения на свое усмотрение ради роста прибыльности, передавать права собственности. "Межигорье" не конфисковано, оно арестовано", – заключил Резник.

На момент публикации новости ООО "Зручно" не было указано в списке управителей арестованного имущества на сайте АРМА (при этом сайт не обновляется с мая 2019 года).

Правительственная резиденция "Межигорье" находится в селе Новые Петровцы под Киевом, в 2007 году она была исключена из государственной собственности и перешла под управление структур, связанных с экс-президентом Украины Януковичем. После его бегства, в июне 2014-го, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.

В мае 2018 года Печерский районный суд Киева передал резиденцию "Межигорье" в управление АРМА. Агентство провело несколько безрезультатных конкурсов по поиску компании для управления "Межигорьем". Так, на конкурс, объявленный в марте 2019 года, не подала документы ни одна компания.

29 мая в АРМА сообщили об избрании управителем резиденции "Межигорье" ООО "Скомпани".

Общественный совет при АРМА потребовал провести новый конкурс по отбору управляющего резиденцией "Межигорье". В АРМА заявили, что не имеют предпосылок для его продолжения.

В июне "Схемы" сообщали, что с момента основания "Скомпани" не вела реальной хозяйственной деятельности и не управляла объектами, как утверждала в своей презентации на конкурсе.

Нынешний директор "Скомпани" Вороненко возглавил компанию в начале апреля 2019 года. Журналисты отмечали, что в течение года, до февраля 2018-го, Вороненко был помощником Евгения Мураева – бывшего соратника Януковича и владельца телеканала "Наш". Вороненко заверил, что давно не имеет отношения к Мураеву.

В августе 2019 года контракт с ООО "Скомпани" был расторгнут.