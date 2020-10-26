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САП обжалует отказ Высшего антикоррупционного суда арестовать Януковича по делу о "Межигорье"

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не согласен с решением Высшего антикоррупционного суда, который отказался арестовать беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

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По версии следствия, Янукович незаконно завладел "Межигорьем"
По версии следствия, Янукович незаконно завладел "Межигорьем"
Фото: EPA

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда, который отказался арестовывать беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о резиденции "Межигорье". Об этом 26 октября заявила пресс-служба САП в Facebook.

"Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в апелляционном порядке", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2790264324410066

26 октября ВАКС не стал арестовывать Януковича. В суде заявили, что такое решение принято из-за нарушений условий досудебного расследования. 

По версии следствия, Янукович незаконно завладел "Межигорьем" совместно с другими лицами. Сумма убытков составила 540 млн грн. Экс-президенту инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса (присвоение, завладение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).

Как пишет "Радіо Свобода", 9 июля 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал секретный указ о передаче комплекса "Пуща-Водица", на территории которого находилось "Межигорье", в пользование тогдашнему премьеру Виктору Януковичу. В том же месяце Янукович выдал распоряжение, которым передал резиденцию и еще 137 га НАК "Надра України". Вскоре "Надра України" заключили бартерный обмен с компанией "Мединвесттрейд", после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Компания "Мединвесттрейд", в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании "Танталит".

В августе 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры о выводе "Межигорья" из государственной собственности. В ГПУ отмечали, что отчуждение правительственной резиденции состоялось с превышением полномочий государственной компанией, вне процедуры приватизации "и вообще вопреки законодательно установленному запрету на заключение такого соглашения".

После бегства экс-президента Януковича в Россию, в июне 2014-го, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.

Теги: Виктор Янукович, Межигорье, САП, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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