Верховный суд Британии отложил рассмотрение дела по "долгу Януковича" – Минфин Украины

В Министерстве финансов Украины заявили, что Верховный суд Великобритании, вероятно, примет решение по делу о российских еврооблигациях на $3 млрд ("долг Януковича") уже в 2021 году.

Верховный суд Великобритании снова отложил вынесение решения по делу о российских еврооблигациях на $3 млрд ("долг Януковича"). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Суд Великобритании сообщил Украине и России о том, что до вынесения решения по делу о еврооблигациях сначала рассмотрят апелляционную жалобу по другому делу – "Пакистан Интернешнл Эйрлайн Корпорейшн" против "Таймс Тревел Лтд" (Соединенное Королевство) (дело "Таймс Тревел").

"Верховный суд считает, что его решение по делу "Таймс Тревел", которым будут уточнены некоторые аспекты правовой доктрины принуждения, может иметь определенное влияние на то, как он будет действовать, когда придет время решать апелляцию по делу о российских еврооблигациях", – сообщается в релизе.

По информации ведомства, суд разрешил Украине и России участвовать в деле "Таймс Тревел", которое находится на стадии апелляционного рассмотрения в Верховном суде. Слушания прошли 2−3 ноября. Украина и доверенное лицо, представляющее Россию, предоставили суду свои сжатые письменные и устные объяснения.

После завершения слушаний судьи сообщили, что вынесение решения по делу "Таймс Тревел" отложено на более позднюю дату. Маловероятно, что судьи вынесут решение до конца этого года, сообщили в Минфине.

"Учитывая развитие событий, связанных с апелляцией по делу "Таймс Тревел", существует большая вероятность того, что решение Верховного суда по делу о российских еврооблигациях будет вынесено в определенный момент времени уже в 2021 году", – добавили в министерстве.

Погашение кредита должно было состояться в декабре 2015 года. В ноябре 2015-го Украина завершила реструктуризацию государственного и гарантированного долга на сумму $15 млрд. Нерешенным остался лишь вопрос с российским долгом в связи с отказом Москвы от реструктуризации.

29 марта 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска Российской Федерации к Украине в деле о евробондах на сумму $3 млрд. В минфине РФ заявили, что согласно решению Высокого суда, Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также проценты. В Минфине Украины сообщали, что обжаловали решение суда Лондона.

В ходе предварительных слушаний в апелляционной инстанции, состоявшихся в январе 2018 года, Украина обвиняла РФ в политическом давлении, которым сопровождалось выделение денег в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии постановил провести полноценный судебный процесс для разбирательства по одному из четырех аргументов Украины в споре с Россией. Украинская сторона утверждает, что кредит на $3 млрд был взят под "неправомерным давлением", с принуждением к сделке. В ноябре РФ обжаловала это решение.

9 декабря 2019 года в Верховном суде Великобритании начались слушания по жалобам сторон. РФ не согласна с решением апелляционного суда о рассмотрении дела по полной процедуре, также она оспаривает довод Украины о "принуждении". Украина в основном удовлетворена вердиктом апелляционного суда, однако оспаривает три тезиса из его решения.

12 декабря Верховный суд Великобритании завершил рассматривать жалобы Украины и России. Вынесение решения перенесли на более позднюю дату. Вероятно, это состоится в 2020 году.

21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что, согласно договоренностям с РФ, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме этого, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 21 декабря подтвердил, что компания выплатит "Нафтогазу" сумму, присужденную Стокгольмским арбитражем.