Апелляционный суд: Считаем бессмысленными обвинения, что судьи способствуют избежанию уголовной ответственности экс-президентом Украины

После критики в свой адрес Киевский апелляционный суд призвал дождаться полного текста решения, которым беглому президенту Украины Виктору Януковичу отменили заочный арест по делу о разгоне Майдана.

Киевский апелляционный суд называл бессмысленными обвинения в том, что судьи своим решением помогают беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу избежать уголовной ответственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

16 ноября суд отменил заочный арест Януковича по делу об организации насильственных преступлений в центре Киева 18–20 февраля 2014 года.

В суде отметили, что 16 ноября была объявлена только резолютивная часть решения, которым частично удовлетворены апелляционные жалобы стороны защиты и отменено решение судьи Печерского районного суда Киева от 12 мая 2020 года об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей по ходатайству следователя управления Государственного бюро расследований по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах.

"Провозглашение полного текста решения суда апелляционной инстанции с указанием мотивов, из которых суд исходил при вынесении решения, и положений закона, которыми он руководствовался, а также того, какие статьи закона нарушены следственным судьей Печерского районного суда города Киева и в чем заключались эти нарушения, назначено на 20 ноября 2020 года на 10.00", – говорится в сообщении.

В суде призвали воздержаться от суждений о мотивах принятого решения до провозглашения его полного текста, в котором будут содержаться обоснованные и мотивированные причины принятого решения.

"Считаем бессмысленными обвинения в том, что Киевский апелляционный суд способствует избежанию бывшим президентом Украины уголовной ответственности", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что суд, уважая право каждого на свободу слова, считает недопустимым распространение недостоверной информации, которая "создает негативное впечатление о деятельности суда и манипулирует общественным мнением, искусственно обостряя ситуацию вокруг дел, имеющих общественное значение".

12 мая Печерский суд Киева заочно арестовал Януковича по делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.