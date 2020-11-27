АМКУ оштрафовал мать нардепа Ефимова из-за покупки "вертолетной площадки Януковича" без разрешения

Мать внефракционного нардепа, члена депутатской группы "Довіра" Максима Ефимова Любовь Ефимову Антимонопольный комитет оштрафовал на 170 тыс. грн.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал мать внефракционного нардепа, члена депутатской группы "Довіра" Максима Ефимова за покупку так называемой вертолетной площадки беглого экс-президента Украины Виктора Януковича без разрешения АМКУ. Об этом 26 ноября в Facebook сообщила общественная платформа "Лига антитраста" (совместный проект общественных организаций "Наші гроші" и "Рада захисту конкуренції та споживачів").

"12 ноября 2020 года Антимонопольный комитет принял решение о наложении 170 тыс. грн штрафа на гражданку США Ефимову Любовь Борисовну за приобретение 100% доли в уставном капитале компании Fineroad business llp (г. Кингтон, Англия) без получения разрешения АМКУ", – говорится в сообщении.

Договор купли-продажи заключили в феврале 2019 года, но АМКУ начал расследование 16 сентября 2020 года после того, как сама Ефимова обратилась в ведомство для получения разрешения.

"В качестве смягчающего обстоятельства АМКУ учел, что она еще до начала расследования обратилась в ведомство за разрешением", – отметили в организации.

"Лига антитраста" отмечает, что Ефимов на момент заключения договора был нардепом от Блока Петра Порошенко в Верховной Раде VIII созыва.

"Он не скрывал от журналистов, что транзакция прошла и бенефициаром выступила его мать", –говорится в сообщении.

Компания Fineroad business llp, по данным "Лиги антитраста", связана отношениями контроля с ООО "Амадеус Ко", которое является владельцем здания КВЦ "Парковый", где размещена так называемая вертолетная площадка Януковича.

В феврале 2019 года Ефимов сообщал в Facebook, что бенефициаром при покупке КВЦ "Парковый" выступила его мать.

"Как человек, который хочет вкладывать и в имидж, и в экономику своей страны, я считаю этот проект интересным и перспективным. В то же время как народный депутат я не имею права заниматься коммерческой деятельностью и, естественно, не буду этого делать. Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама Любовь Ефимова. Право заниматься операционной деятельностью по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании с хорошей репутацией. Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся", – заявил он.

Появление в центре столицы вертолетной площадки, строительство которой было завершено в 2012 году, связывали с желанием тогдашнего президента Януковича отказаться от поездок на автомобиле от резиденции "Межигорье" под Киевом до места работы.

В 2015 году Генеральная прокуратура Украины обращалась в Верховный Суд с просьбой отменить разрешение на строительство площадки, выданное в 2010 году компании "Амадеус Ко".

1 марта 2017 года следователи ГПУ провели обыски в здании на вертолетной площадке. В августе Апелляционный суд Киева наложил арест и запретил пользование площадкой. 27 октября прокуратура Киева передала здание на вертолетной площадке на Парковой дороге в управление государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".

По данным Bihus.info, собственником "Амадеус Ко" в 2017 году стал живущий в Германии уроженец Краматорска Донецкой области Сергей Московский, доверенное лицо экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Максима Ефимова. Ефимов якобы сам планировал купить площадку, но побоялся репутационных потерь.

24 января 2019 года Хозяйственный суд Киева вернул площадку компании "Амадеус Ко", но 5 апреля Голосеевский райсуд передал ее в управление АРМА.