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ПОЛИТИКА

Главу Фонда госимущества Сенниченко снова пытались подкупить. На этот раз – в день рождения

По данным Национального антикоррупционного бюро, экс-чиновник "Николаевоблэнерго" предлагал главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко $100 тыс. за назначение на должность главы правления предприятия; его задержали при передаче первой части взятки.

Сенниченко: Разве я не был убедительным, когда о первых двух попытках дать мне взятку заявил публично и передал эту информацию в НАБУ?
Сенниченко: Разве я не был убедительным, когда о первых двух попытках дать мне взятку заявил публично и передал эту информацию в НАБУ?
Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры 8 декабря пресекли очередную попытку дать взятку главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Об этом проинформировала пресс-служба НАБУ. 

По данным следствия, бывший сотрудник акционерного общества "Николаевоблэнерго" (70% акций принадлежит государству) предложил Сенниченко $100 тыс. за назначение на должность главы правления "Николаевоблэнерго". 

"Деньги он планировал передать двумя частями: $50 тыс. – до, и остальные – после назначения. Поощряя руководителя ФГИУ принять свое предложение, экс-чиновник пообещал ему после назначения ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в $200 тыс. как часть "теневого" дохода, полученного на своей должности", – сказано в релизе. 

Экс-чиновника задержали при передаче первой части взятки. Правоохранители будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения. 

Расследование детективы начали по заявлению Сенниченко. Это уже третья зафиксированная попытка подкупить главу ФГИ, подчеркнули в НАБУ.

Сенниченко в Facebook заявил, что сегодняшний случай подтверждает: "коррупция съедает госпредприятия изнутри".  

"Сегодня, прямо в мой день рождения, один очень хитрый господин решил сделать мне "подарок": $100 тыс.  за трудоустройство на должность руководителя АО "Николаевоблэнерго". Неплохой такой подарок, правда? На передаче первой порции взятки в $50 тыс. господин и прогорел. Ибо "поздравить" меня с "подарком" как раз посетили детективы НАБУ. Вероятно, бедолага не следил за тем, как я публично раз за разом подчеркиваю на нетерпимости коррупции в Фонде. Кто же ему виновен. Разве я не был достаточно убедительным, когда о первых двух попытках дать мне взятку заявил публично и передал эту информацию в НАБУ?", – написал он. 

https://www.facebook.com/dmitry.sennychenko/posts/3675059339182871

В январе Сенниченко предлагали $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. НАБУ тогда задержало причастных.

В июле еще один мужчина пытался "купить" у Сенниченко две должности за $800 тыс. и тоже был задержан. 

Расследование по этим двум попыткам дать взятку главе ФГИ завершены. 

Теги: коррупция, Николаев, трудоустройство, Фонд госимущества, взятка, НАБУ, САП, подкуп, назначение, Дмитрий Сенниченко
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