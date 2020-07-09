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У главы Фонда госимущества Украины пытались за $800 тыс. "купить" две должности – НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отметили, что мужчина, который пытался договориться с главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко о назначении определенных людей руководителями предприятий, задержан.

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Главе ФГИ принесли часть оговоренной суммы
Главе ФГИ принесли часть оговоренной суммы
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пресекли попытку дать взятку главе Фонда государственного имущества (ФГУ) Дмитрию Сенниченко в размере $800 тыс. Об этом 9 июля НАБУ проинформировало в Facebook.

"Разоблачили "на горячем" лицо, которое пыталось за $800 тыс. подкупить главу Фонда государственного имущества Украины, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что мужчину задержали после попытки передать первый транш на сумму $200 тыс.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2699686596943676

В январе Сенниченко предлагали $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. НАБУ тогда задержало причастных.

Теги: Фонд госимущества, взятка, задержание, НАБУ, назначение, госимущество
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