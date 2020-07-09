ЕСПЧ отказал Украине в снятии иммунитета с экс-депутата Логвинского и обвинил НАБУ в нарушениях

Это первое решение в истории Европейского суда по правам человека, которым он отказал в снятии иммунитета, защищающего ближайших родственников судей ЕСПЧ. Суд заявил, что увидел в действиях Национального антикоррупционного бюро Украины нарушения международного права.

Логвинский: Это наша общая победа! Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу права Фото: Георгий Логвинский / Facebook

Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета с бывшего народного депутата и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской Георгия Логвинского, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда 8 июля.

Это первое решение в истории ЕСПЧ, которым он отказал в снятии иммунитета, защищающего ближайших родственников судей ЕСПЧ. Одновременно суд заявил, что увидел в действиях Национального антикоррупционного бюро Украины нарушения международного права, отмечает издание.

В решении сообщается, что 3 марта в ЕСПЧ обратилось НАБУ, попросив выяснить, есть ли у Логвинского защита от уголовного преследования, а если есть – то снять ее. Из НАБУ передали в Страсбург данные уголовного производства №52017000000000361.

"Ранее сообщалось, что в этом производстве бюро расследует якобы мошенническую схему, в рамках которой государство в рамках мирового соглашения заплатило возмещение частной компании "Золотой Мандарин", которая судилась с Украиной в ЕСПЧ", – пишет "Европейская правда".

В ЕСПЧ решили, что обстоятельства этого дела не стоит анализировать вовсе, поскольку и без них суд имеет основания не доверять НАБУ.

В решении отмечается, что Юдковская объяснила, почему она против снятия иммунитета со своего мужа. Также объяснения предоставил секретарь ЕСПЧ, который до обращения НАБУ знал об уголовном преследовании Логвинского. Суть этих объяснений в решении не раскрывается. В то же время суд утверждает, что получил достаточно данных о неприемлемых действиях украинских следователей, подчеркивает издание.

В ЕСПЧ считают, что в НАБУ действовали с нарушением принципов беспристрастного расследования. В суде отметили, что Украина "не продемонстрировала достаточных гарантий (не)использования в уголовном процессе доказательств", добытых в нарушение международного права.

"Это наша общая победа! С чувством глубокого уважения и благодарности официально сообщаю, что Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу права. Это историческое решение и победа правды над злом! Суд полностью отверг доводы Генеральной прокуратуры и НАБУ, и это несмотря на то, что согласно генеральному соглашению, "суд не только может, но и обязан снять иммунитет, если это мешает следствию", а это означает, что лишь наличие формального основания для расследования достаточно для снятия иммунитета", – написал Логвинский 8 июля в Facebook.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в январе 2020 года сообщило о вручении подозрений шести фигурантам по делу компании "Золотой Мандарин Ойл", которую связывают с бывшим народным депутатом от "Народного фронта" Георгием Логвинским. Экс-нардеп считает, что уголовное производство имеет "ярко выраженную политическую окраску".