ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ЕСПЧ отказал Украине в снятии иммунитета с экс-депутата Логвинского и обвинил НАБУ в нарушениях

Это первое решение в истории Европейского суда по правам человека, которым он отказал в снятии иммунитета, защищающего ближайших родственников судей ЕСПЧ. Суд заявил, что увидел в действиях Национального антикоррупционного бюро Украины нарушения международного права.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Логвинский: Это наша общая победа! Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу права
Логвинский: Это наша общая победа! Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу права
Фото: Георгий Логвинский / Facebook

Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета с бывшего народного депутата и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской Георгия Логвинского, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда 8 июля.

Это первое решение в истории ЕСПЧ, которым он отказал в снятии иммунитета, защищающего ближайших родственников судей ЕСПЧ. Одновременно суд заявил, что увидел в действиях Национального антикоррупционного бюро Украины нарушения международного права, отмечает издание.

В решении сообщается, что 3 марта в ЕСПЧ обратилось НАБУ, попросив выяснить, есть ли у Логвинского защита от уголовного преследования, а если есть – то снять ее. Из НАБУ передали в Страсбург данные уголовного производства №52017000000000361.

"Ранее сообщалось, что в этом производстве бюро расследует якобы мошенническую схему, в рамках которой государство в рамках мирового соглашения заплатило возмещение частной компании "Золотой Мандарин", которая судилась с Украиной в ЕСПЧ", – пишет "Европейская правда".

В ЕСПЧ решили, что обстоятельства этого дела не стоит анализировать вовсе, поскольку и без них суд имеет основания не доверять НАБУ.

В решении отмечается, что Юдковская объяснила, почему она против снятия иммунитета со своего мужа. Также объяснения предоставил секретарь ЕСПЧ, который до обращения НАБУ знал об уголовном преследовании Логвинского. Суть этих объяснений в решении не раскрывается. В то же время суд утверждает, что получил достаточно данных о неприемлемых действиях украинских следователей, подчеркивает издание.

В ЕСПЧ считают, что в НАБУ действовали с нарушением принципов беспристрастного расследования. В суде отметили, что Украина "не продемонстрировала достаточных гарантий (не)использования в уголовном процессе доказательств", добытых в нарушение международного права.

"Это наша общая победа! С чувством глубокого уважения и благодарности официально сообщаю, что Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу права. Это историческое решение и победа правды над злом! Суд полностью отверг доводы Генеральной прокуратуры и НАБУ, и это несмотря на то, что согласно генеральному соглашению, "суд не только может, но и обязан снять иммунитет, если это мешает следствию", а это означает, что лишь наличие формального основания для расследования достаточно для снятия иммунитета", – написал Логвинский 8 июля в Facebook.

https://www.facebook.com/georgiylogvinskiy/posts/2529177870728339

Национальное антикоррупционное бюро Украины в январе 2020 года сообщило о вручении подозрений шести фигурантам по делу компании "Золотой Мандарин Ойл", которую связывают с бывшим народным депутатом от "Народного фронта" Георгием Логвинским. Экс-нардеп считает, что уголовное производство имеет "ярко выраженную политическую окраску".

Теги: ЕСПЧ, Георгий Логвинский, НАБУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я очень по ней скучаю". 75-летний Дуглас показал могилу матери
"Я очень по ней скучаю". 75-летний Дуглас показал могилу матери
"Дождь лил как из ведра". Джамала показала фотографии, сделанные в день выписки из роддома
"Дождь лил как из ведра". Джамала показала фотографии, сделанные в день выписки из роддома
"Моя девочка". Егорова показала 75-летнюю маму
"Моя девочка". Егорова показала 75-летнюю маму
"Пахнет – это нежно сказано. Воняет нормально!" Витвицкая на море испытала действие "целебных мазюк"
"Пахнет – это нежно сказано. Воняет нормально!" Витвицкая на море испытала действие "целебных мазюк"
"Малышка – копия мамы". Мозговая показала подросшую дочь
"Малышка – копия мамы". Мозговая показала подросшую дочь
Последняя капля. Депп заявил, что Херд изгадила их супружескую постель
Последняя капля. Депп заявил, что Херд изгадила их супружескую постель
Мейхер показала, как проходят съемки фильма "Великі Вуйки"
Мейхер показала, как проходят съемки фильма "Великі Вуйки"
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS